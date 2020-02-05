أقرت وزارة الأشغال العمومية والنقل، اليوم الأربعاء ، إجراءات وتدابير فورية إثر حوادث المرور الأليمة التي وقعت مؤخرا من طرف سائقي النقل البري للمسافرين والتي نجم عنها ضحايا.

وأوضح بيان للوزارة ، أن الإجراءات تتعلق بالسحب الفوري لرخصة استغلا ل النقل للمتسبب في هذا الحادث الأليم و إجراءات ردعية سيتم اتخاذها في حق كل سائق أو مسؤول عن مثل هذه التصرفات.

وأضاف بيان أن الوزارة عبرت عن تعازيها لعائلا ت الضحايا و تمنياتها الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أنه تقرر تعزيز الفرق المشتركة التابعة لمصالح مديريات النقل في الولايات و مصالح الأمن المختصة لتكثيف المراقبة الفجائية في مختلف شبكات الطرق عبر الوطن.

كما أقرت وزارة الأشغال العمومية والنقل إلزام الناقلين لخطوط المسافات الطويلة بتخصيص سائق ثاني، مع احترام الأوقات المسموح بها للسياقة والراحة الإجبارية، حسب نفس المصدر .

وأضاف البيان ،أن الوزارة وضعت بيانات ولائية لجميع سائقي النقل البري للمسافرين والبضائع لضمان المتابعة الدقيقة للسائقين لا سيما المتسببين في مثل هذه الحوادث إلى جانب إجراءات أخرى.