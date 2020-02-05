تمكنت مصالح أمن بئر العاتر (جنوب تبسة)، من توقيف 5 موظفين بمركز بريد بذات المقاطعة الإدارية، إثر تورطهم في عملية اختلاس أكثر من 18 مليون دج من حسابات الزبائن، حسب ما علم اليوم الأربعاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر، بأن مصالح الأمن بالتنسيق مع لجنة التفتيش الولائية الخاصة ببريد الجزائر فتحوا تحقيقا معمقا حول قضية اختلاس مبلغ فاق الـ 18 مليون دج من حسابات الزبائن على مستوى مركز بريد ببئر العاتر إثر شكوى تقدم بها الممثل القانوني لبريد الجزائر والذي اكتشف وجود عمليات اختلاس على مستوى دفتر التوفير والاحتياط بأحد مكاتب بريد ذات المقاطعة الإدارية.

وأضاف ذات المصدر، بأن الضبطية القضائية استمعت إلى موظف بذات المركز البريدي حيث اعترف بكل الاختلاسات التي قام بها بمعية أربعة موظفين آخرين على مراحل منذ سنة 2005 والتي راح ضحيتها 15 مواطنا.

وبعد إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالتحقيق والتحري وإعداد الملف الجزائي في حق الموقوفين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة بئر العاتر عن تهمتي "اختلاس أموال وسوء استغلال وظيفة."