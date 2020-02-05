أثنى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، على دور الجزائر حيال الأزمة الليبية خلال استقباله للوزير بوقادوم.

وبحسب مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، التابع لحفتر، استقبل حفتر بمقر القيادة العامة، وزير الخارجية صبري بوقادوم وذلك للتباحث في آخر الأوضاع حول ليبيا.

وأشار البيان إلى أنه "تم مناقشة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة"، وتابع البيان: "ثمّن عالياً القائد العام دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة".