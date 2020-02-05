قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن لقاءه مع رئيس الوزارء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في أوغندا كانت بترتيب أمريكي.

ولفت البرهان إلى أن اللقاء مع نتنياهو "تم بقناعتي الشخصية لأهمية طرق كافة الأبواب من أجل مصلحة الشعب السوداني والنهوض بالدولة".

وأضاف البرهان أن الشعب السوداني سيجني نتائج اللقاء قريبا، مشيرا إلى أنه أخطر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قبل يومين من اللقاء من دون تفاصيل، وقد رحب بالخطوة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت بأن دولة الإمارات هي من رتب اللقاء الذي عقد في أوغندا.