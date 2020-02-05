ضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم تواريخ الجولات والمباريات المتأخرة لبطولتي الرابطتين الأولى والثانية المقررة شهر فيفري الجاري.

الرابطة الأولى:

- الجولة 17: السبت 8 فيفري باستثناء مباريات: اتحاد بسكرة-شبيبة القبائل (9 فيفري 2020) ومولودية الجزائر-نادي بارادو (للبرمجة).

- الجولة 18: الاثنين 17 فيفري 2020، باستثناء لقاء: مولودية الجزائر-شبيبة الساورة ( 15 فيفري)

- الجولة 19: السبت 22 فيفري 2020

- الجولة 20: السبت 29 فيفري 2020، باستثناء مباريات أولمبي الشلف-نادي بارادو وشبيبة الساورة-اتحاد الجزائر التي تم تقديمهما إلى يوم 27 فيفري2020.

الرابطة الثانية:

- الجولة 18 : السبت 8 فيفري

- الجولة 19: السبت 15 فيفري، باستثناء مباريات : سريع غليزان-اتحاد عنابة/ أمل الأربعاء-مولودية بجاية/ أمل بوسعادة-جمعية وهران التي برمجت ليوم 18 فيفري 2020

- الجولة 20 : السبت 22 فيفري 2020

- الجولة 21: السبت 29 فيفري 2020.