كذبت مديرية الخدمات الجامعية بتبسة تعرض طالب جامعي من جنسية موريتانية للضرب والاعتداء والطرد من طرف أعوان الأمن.

وجاء في بيان توضيحي للمديرية بخصوص تعرض طالب موريتاني للضرب من طرف أعوان الأمن بالإقامة الجامعية رزايقية لمين أن عدد الطلبة المورتانين هو11 طالبا يشغلون 10 غرف بمعدل طالب في كل غرفة.أما الطلبة الفلسطينيين عددهم 32 طالبا يشغلون 10 غرف .منهم 5 جدد نتيجة للشكاوي للطلبة الفلسطينيين للمطالبة بحل مشكل الاكتظاظ اتصل مدير الإقامة بالطلبة الموريتانيين لإخلاء غرفتين فقط لتخصيصها للطلبة الفلسطينيين .لكن الطلبة المورتانيين رفضوا رفضا قاطعا، معترضين على قرار الإدارة.

ويضيف بيان المديرية أن يوم السبت المنصرم شهد تنقل رئيس قسم المراقبة والتنسيق بمديرية الخدمات الجامعية رفقة مدير الإقامة وعدد من العمال إلى غرف الطلبة المورتانين لإقناعهم العدول عن القرار وإعطائهم مهلة لإخلاء الغرفتين وبحضور ممثل الطلبة الفلسطينيين لكن دون جدوي للمرة الثالثة رغم محاولات مدير الإقامة وديا لإيجاد حل توافقي لكن ومع استمرار التعنت.اضطرت الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل لجنة لالزامهم بتنفيذ قرار الإخلاء .

واختتم البيان بنفي قطعي لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من تكسير الهواتف والضرب وهو محض كذب وتلفيق.لإثارة الفتنة بين الطلبة