انحرفت طائرة قادمة من مدينة إزمير إلى إسطنبول التركيتين، عن مسارها أثناء هبوطها في مطار "صبيحة غوكشن"، الأربعاء.

وكان على متن الطائرة 177 راكبا و6 من أفراد طاقمها أصيب عدد كبير منهم في هذه الحادثة، وفقا لما نقلته CNN Turk عن وزارة النقل التركية.

ونتيجة لانحراف الطائرة التابعة لشركة "Pegasus" عن مسارها اشتعل فيها حريق وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان وقوع الحادثة لإخماده ونقل المصابين.

وكانت قد ذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية أن طائرة انحرفت عن مسارها أثناء هبوطها في مطار صبيحة، الأربعاء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بعد.