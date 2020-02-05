حجزت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بسكرة طائرتين دون طيار " درون ". العملية تمت استنادا إلى معلومات وردت للمصلحة مفادها قيام شخصين بحيازة وبيع طائرات بدون طيار مزودة بكاميرا فيديو عالية الدقة وخاصية تركيب هاتف نقال ذكي مع إمكانية الاتصال بشبكة -WIFI- في محلاتهما التجارية على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحتياطات الأمنية أين تم التنقل إلى محل الشخص الأول خاص ببيع التبغ حيث عثر بحوزته على طائرة ذات تحكم عن بعد من نوع Ghost Drone X4 عالية الدقة سوداء اللون مجهزة بكاميرا فيديو HD بقدرة دوران 360 درجة .

في نفس السياق، تم التنقل إلى محل الشخص الثاني والذي هو عبارة عن محل بيع للألعاب أين تم العثور على طائرة ذات تحكم عن بعد مجهزة بخاصية النقل المباشر للصور ومقاطع الفيديو من نوع Y- Serie Four Axise Aircraft b بيضاء اللون مجهزة بكاميرا فيديو بتقنية HD ذات قدرة دوران 360 درجة تم حجز الطائرتين وإيقاف أصحابها وتم اقتيادهم إلى مقر المصلحة حيث أنجز لهم ملفات جزائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .