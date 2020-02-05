قللت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء من أهمية تقارير وسائل الإعلام العالمية بشأن التوصل إلى عقاقير يُمكنها معالجة فيروس كورونا مؤكدة أنه لا يوجد أي عقار فعال لعلاج الفيروس حتى الآن.

وأكدت المنظمة في بيان أنه لا توجد أي عقاقير فعالة معروفة لعلاج الفيروس الجديد حتى الآن، كما أوصت بضرورة إجراء اختبارات لقياس مدى فعالية وسلامة العقاقير قبل استخدامها.

ونبهت إلى أن بروتوكول التجارب السريرية العالمية الرئيسي للبحث وتحديد أوليات العلاج لا يزال مستمرا في منظمة الصحة العالمية.

وكانت إحدى وسائل الإعلام الصينية قد أفادت بأن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانج قد عثر على دواء فعال لعلاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد ما ساهم في ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية.

بذكر أن فيروس كورونا بدأ انتشاره في منتصف شهر يناير الماضي,ثم أعلنت الصين حالة الطوارئ يوم 20 من يناير بسبب تفشي المرض في البلاد والذي تسبب في وفاة 493 شخصا وإصابة ما يقرب من 25 ألف حالة مؤكدة حتى الآن.