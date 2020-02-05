قام وزير الصحة والسكان واصطلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء بزيارة الرعايا الجزائريين الذين تم ترحيلهم من مدينة ووهان الصينية إثر انتشار فيروس كورونا، والمتواجدين حاليا بالحجز الصحي بفندق "رايس" ببلدية المرسى (شرق العاصمة).

وجدد بن بوزيد في تصريح للصحافة على هامش هذه الزيارة، التأكيد على "عدم تسجيل" أية أعراض تتعلق بفيروس كورونا لدى الرعايا الذين يخضعون للمراقبة الطبية لمدة 14 يوما، مضيفا أنه يقوم خلال هذه الفترة بزيارات دورية للاطلاع على صحة هؤلاء الرعايا وعلى ظروف إقامتهم.

وقال الوزير أن الطاقم الطبي الذي رافق عملية إجلاء هؤلاء الرعايا "مجند لمرافقتهم والتكفل بهم"، مبرزا أن إدارة الفندق تسهر على توفير "كل الظروف" من أجل ضمان "إقامة طيبة تضمن الخدمات الضرورية والراحة التامة" لهؤلاء المقيمين.