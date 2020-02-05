نتائج قرعة رابطة الأبطال وكأس "الكاف"
أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بالقاهرة، قرعة الدورين ربع ونصف نهائي منافستي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية لموسم 1019/2020.
وجاءت نتائج عملية قرعة التي شهدت غياب الأندية الجزائرية على النحو التالي:
- رابطة الأبطال:
ربع النهائي : الذهاب (28 فبراير 2020 -1 مارس 2020)/ الإياب (6-8 مارس 2020) 1. الأهلي (مصر) - ماميلودي سان داونز (جنوب إفريقيا)
2. الرجاء البيضاوي (المغرب) - تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
3. الزمالك (مصر) - الترجي الرياضي (تونس)
4. الوداد البيضاوي (المغرب) - النجم الساحلي (تونس)
نصف نهائي: ذهاب (1-3 مايو2020) / إياب (8-10 مايو 2020)
المتأهل من اللقاء (2 ) - المتأهل من اللقاء (3)
المتأهل من اللقاء (4) - المتأهل من اللقاء (1).
كأس الكونفدرالية:
ربع النهائي : الذهاب (28 فبراير 2020 -1 مارس 2020)/ الإياب (6-8 مارس 2020)
1. زاناكو (زامبيا) - بيراميدز (مصر)
2. النصر بنغازي (ليبيا) - حسنية أغادير (المغرب)
3. المصري البورسعيدي (مصر) - نهضة بركان (المغرب)
4. إينييمبا (نيجيريا) - حورويا كوناكري (غينيا)
نصف نهائي: ذهاب (1-3 مايو2020) / إياب (8-10 مايو 2020)
المتأهل من اللقاء (1) - المتأهل من اللقاء (4)
المتأهل من اللقاء (3) - المتأهل من اللقاء (2).