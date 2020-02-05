أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بالقاهرة، قرعة الدورين ربع ونصف نهائي منافستي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية لموسم 1019/2020.

وجاءت نتائج عملية قرعة التي شهدت غياب الأندية الجزائرية على النحو التالي:

- رابطة الأبطال:

ربع النهائي : الذهاب (28 فبراير 2020 -1 مارس 2020)/ الإياب (6-8 مارس 2020) 1. الأهلي (مصر) - ماميلودي سان داونز (جنوب إفريقيا)

2. الرجاء البيضاوي (المغرب) - تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

3. الزمالك (مصر) - الترجي الرياضي (تونس)

4. الوداد البيضاوي (المغرب) - النجم الساحلي (تونس)

نصف نهائي: ذهاب (1-3 مايو2020) / إياب (8-10 مايو 2020)

المتأهل من اللقاء (2 ) - المتأهل من اللقاء (3)

المتأهل من اللقاء (4) - المتأهل من اللقاء (1).

كأس الكونفدرالية:

ربع النهائي : الذهاب (28 فبراير 2020 -1 مارس 2020)/ الإياب (6-8 مارس 2020)

1. زاناكو (زامبيا) - بيراميدز (مصر)

2. النصر بنغازي (ليبيا) - حسنية أغادير (المغرب)

3. المصري البورسعيدي (مصر) - نهضة بركان (المغرب)

4. إينييمبا (نيجيريا) - حورويا كوناكري (غينيا)

نصف نهائي: ذهاب (1-3 مايو2020) / إياب (8-10 مايو 2020)

المتأهل من اللقاء (1) - المتأهل من اللقاء (4)

المتأهل من اللقاء (3) - المتأهل من اللقاء (2).