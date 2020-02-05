أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة (شرق سكيكدة) مساء اليوم الأربعاء بإيداع رئيسي بلدية سكيكدة الحالي (ب.م ) وكذا السابق (ط. ك) بالإضافة إلى مقاول الحبس المؤقت بعد التحقيق معهم في قضايا فساد، حسب ما علم من مصدر قضائي .

وأوضح المصدر بأن المتهمين متابعين في قضايا تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وكذا تبديد أموال عمومية والتلاعب بالمال العام واستغلال النفوذ والإضرار بالخزينة العمومية كما أن رئيس بلدية سكيكدة الحالي متابع بتهمة إضافية تتعلق بالثراء غير المشروع.

كما أمر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بوضع 8 أشخاص آخرين بين مقاولين و مديرين تنفيذيين سابقين ومهندسين تحت التزامات الرقابة القضائية فيما استفادت مديرة الأشغال العمومية الحالية لولاية سكيكدة (س. ف) من الإفراج, وفقا لذات المصدر.

وتخص المشاريع المتابع فيها المتهمون والتي يصل عددها إلى 10 مشاريع تتعلق في مجملها بقطاع الأشغال العمومية وتهيئة واجهة البحر بشاطئ العربي بن مهيدي وحماية مدينة سكيكدة من خطر الفيضانات وتحديدا بأحياء "مرج الذيب" و 700 و 500 سكن و "لاسيا" و "وادي الوحش".