حقق نادي شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، فوزا مهما على نصر حسين داي بهدف مقابل صفر في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو في إطار الجولة 16 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب نصر حسين داي زين الدين بلعيد ضد مرماه في الدقيقة 38.

بعد هذه النتيجة، يلتحق "الكناري" بمولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بينما تبقى "النصرية" في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

وستجري المباراة الأخيرة للجولة الـ 16 غدا الخميس بين نادي بارادو واتحاد بسكرة بملعب عمر حمادي (بولوغين).

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 32 16

2. مولودية الجزائر 27 16

3. شبيبة القبائل 27 16

--. اتحاد الجزائر 24 16

5. شباب قسنطينة 23 16

--.مولودية وهران 23 16

--.وفاق سطيف 23 16

7. اتحاد بلعباس 22 16

--.جمعية عين مليلة 22 16

--.شبيبة الساورة 20 16

11. أهلي برج بوعريريج 19 16

12. نادي بارادو 18 15

--.أولمبي الشلف 18 16

14. نجم مقرة 17 16

15. نصر حسين داي 15 16

16. اتحاد بسكرة 14 15.