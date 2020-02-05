استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، وذلك في إطار المشاورات التي باشرها مع شخصيات وطنية وسياسية حول مختلف القضايا المتصلة بالشأن العام، خاصة منها تعديل الدستور.

وعقب اللقاء، صرح سعدي الذي كان مرفوقا بأعضاء من الحزب، بأنه تم التطرق إلى "العديد من النقاط الهامة مع رئيس الجمهورية، لاسيما منها مسألة تعديل الدستور".

وأوضح أن حزبه يركز على "ضرورة الفصل نهائيا في نظام الحكم" ويقترح بأن يكون نظام الحكم "شبه رئاسي تتقاسم فيه السلطة الرئاسية والبرلمانية الأعباء والصلاحيات، إلى جانب ضرورة انبثاق الحكومة عن الأغلبية البرلمانية".

وأشار سعدي إلى أن المشاورات تناولت أيضا "الحديث عن السلطة القضائية"، مبرزا أن حزب طلائع الحريات يقترح "ضرورة أن يعالج الدستور الجديد استقلالية القضاء وأن يكون هناك تغيير عميق وجذري في القانون الأساسي للقضاة وأن يتحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية" .

وأضاف في ذات السياق قائلا:"طالبنا خلال هذا اللقاء بالإفراج عن الموقوفين خلال المسيرات السلمية وتطرقنا إلى نقاط هامة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي".