أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء أن نظام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لا يستخدم بصورة صحيحة في كافة الدول، حيث يجب أن يتخذ حكم الساحة القرارات في النهاية، وأن هذا لا يحدث.

وقال إنفانتينو للمحطة الأولمبية التلفزيونية -محطة تلفزيونية على الأنترنت تابعة للجنة الأولمبية الدولية- اليوم "من المهم وجود تقنية الفيديو لمساعدة الحكم. لا يوجد شخص آخر يتخذ القرار نيابة عن الحكم، وهذه الطريقة التي يتم بها تطبيق تقنية الفيديو بمعظم أنحاء العالم، لكن ليس في كل مكان".

وأثار تطبيق تقنية الفيديو الكثير من الجدل، ويرى الكثير من الجماهير أنها تتجاوز مهمتها الأساسية، وهي مراجعة معظم الأخطاء الصارخة، وأن اتخاذ هذه القرارات يحتاج لوقت طويل.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي استخدم هذه التقنية هذا الموسم لأول مرة، اشتكى النقاد والمدربون من حكام الفيديو، الذين يشاهدون المباراة عبر شاشات في إحدى الغرف المغلقة، لاتخاذهم القرارات الأساسية بدلا من حكام الملعب.

وقال إنفانتينو "في البداية عانت (إيطاليا) من بعض الأوقات الصعبة والانتقادات مع بداية تطبيق التقنية. لذلك لن أتعامل مع الانتقادات الحالية في إنجلترا، خاصة أن الدوري الممتاز يسير بطريقة مثيرة للغاية"، على حد تعبيره.

وأضاف "لا يوجد سبب لعدم نجاح التقنية في إنجلترا طالما نجحت في بقية الأماكن الأخرى. أعتقد أن هذا أمر طبيعي لشيء انتظرته كرة القدم نحو 150 عاما. لا يمكننا جميعا الاتفاق على مثالية التقنية. بالتأكيد يوجد تقدم. وهذه خطوة على الطريق الصحيح وبالتأكيد تساعد الحكام، لكنها بحاجة للتطبيق بالشكل السليم".