جنب مدير البيئة لولاية بشار عاصمة الولاية حركة احتجاجية كان سيقوم بها سكان حي غراسة، أحد أكبر الأحياء الشعبية الذين ضاقوا ذرعا من التماطل في معالجة مشكل الحفر العميقة المتواجدة بداخل هذا التجمع السكني. وفور نشر “الخبر” لمعاناة السكان، بادر هذا المدير بالتنقل إلى عين المكان، واستطاع امتصاص غضب السكان الذين كانوا في درجة عالية من الانفعال بسبب هذا الجحيم البيئي الذي يعيشون فيه كبارا وصغارا تحت هاجس الموت أو الليشمانيا، وهذا بعد أن وعدهم برفع انشغالهم إلى كل الجهات المعنية، بداية من البلدية ومديرية الري والديوان الوطني التطهير، وهي المبادرة التي حظيت بإشادة من ممثلي هذا التجمع السكني الذين كانوا يتوقعون أن يتحرك المنتخبون، وإذا بالمبادرة يقوم بها مدير البيئة.