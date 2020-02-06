خلص مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترامب غير مذنب فيما يتعلق بالتهمتين الموجهتين إليه من طرف مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في ختام جلسة عقدها مساء الأربعاء.

ففي التصويت الأول من جولتي تصويت خاصتين بمحاكمة ترامب برأ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الرئيس الجمهوري من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق بشأن حجبه مساعدات أمنية أميركية مخصصة لأوكرانيا.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48.

وفي الجولة الثانية، برأ مجلس الشيوخ أيضا الرئيس ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونغرس بأغلبية 53 صوتا مقابل 47، ليضع بذلك حدا نهائيا لمحاكمته التي دعا لها الديمقراطيون.