أكد وزير التجارة، كمال رزيق، في تغريدة عبر حسابه "تويتر" أن مصالحه أعدت نظاما معلوماتيا خاصا لتتبع منتوج الحليب المدعم الموجه للمستهلك العائلي والمقنن سعره بـ25 دينارا للكيس الواحد.

وقال رزيق: "إنني وعدتكم بأسبوع يكون عندي نظام معلوماتي يتتبع الحليب المدعم، الحمد الله تحقق ذلك والآن الوزارة تعرف مسارها من أ إلى ي، وبدأنا الآن التصحيح واقتراح التعديلات والتصويبات والمنجل بدأ العمل سوف نعالج نهائيا هذه المشكلة و لن نجاريها كما وعدتكم".

ومنح الوزير قبل أسبوعين مهلة أسبوع واحد لمديريات التجارة عبر الوطن لإحصاء منتجي الحليب.