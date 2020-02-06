أعلنت اللجنة الصحية الصينية، اليوم الخميس، أن حصيلة وفيات فيروس "كورونا" الجديد بالصين ارتفعت إلى 564 شخصا، من بينها 70 حالة وفاة في إقليم خوبي يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت اللجنة أن إقليم خوبي، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، سجل أمس 70 حالة وفاة جديدة و2987 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالإقليم إلى 549 حالة بحلول نهاية الخامس من فيفري، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 19665 حالة إصابة مؤكدة من بينها 3 آلاف 859 حالتهم خطيرة.

ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 24 ألف و702 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 186 ألف و354 شخصًا، فيما تماثل 1153 شخصًا للشفاء".

وأصبح إقليم خوبي معزولا فعليا منذ ما يقرب من أسبوعين مع إغلاق محطات القطارات والمطارات به وإغلاق طرقه. وتم رصد الفيروس أول مرة في ووهان عاصمة الإقليم، ويعتقد أن مصدره سوق للمأكولات البحرية بالمدينة.

وفي السياق نفسه، دعت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس، إلى جمع تبرعات بقيمة مئات ملايين الدولارات، لدعم خطتها لمحاربة فيروس كورونا الجديد، عبر الاستثمار في البلدان المعرضة للخطر بشكل كبير.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف "اليوم نطلق خطة الاستعداد والاستجابة الإستراتيجية، نطلب 675 مليون دولار لتمويل الخطة للأشهر الثلاثة القادمة".

وكانت المنظمة قد قللت من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير "مبتكرة" يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر على نحو وبائي في الصين وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى