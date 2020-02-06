ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لعرض مخطط عمل الحكومة المصادق عليه، على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، طبقا لما تنص عليه أحكام الدستور.

وكانت الحكومة قد صادقت، أمس الأربعاء، في اجتماع لها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، على مخطط عملها، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، حيث تم دراسة الوثيقة المستكملة، في قراءة أخيرة، كما قدمت بشأنها اقتراحات من قبل بعض الدوائر الوزارية بالنسبة للأجزاء التي تخصها.