أفادت وكالة "رويترز" عن مصادر صناعية، أن شركة بريتیش بترولیوم البريطانیة تسعى إلى الانسحاب من حقل الغاز بإن أمناس جنوب الجزائر.

ونقلت الوكالة عن ذات المصادر، إن المجمع يبحث عن مشتري بعد فشل المفاوضات مع شركة روسنفت الروسیة.

وتأمل الشركة البريطانية، في الحصول على ملیاري دولار من خلال بیع حصتھا البالغة 89.45 بالمائة، في مصنع إن أمناس، بحسب ذات المصدر.

وتندرج عملیة البیع في إطار برنامج تخلي عن استثمارات تستھدف الشركة تنفیذه بقیمة 15 ملیار دولار بحلول 2021.