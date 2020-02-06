شب اليوم الخميس في حدود منتصف النهار حريق مهول على مستوى مخزن لبيع قطع غيار السيارات بحي المنظر الجميل بالقبة بالجزائر العاصمة دون تسجيل أي خسائر بشرية، حسبما علم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

و أوضح الملازم الأول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام لدى ذات الجهاز لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحريق وقع "على مستوى مخزن لبيع قطع غيار السيارات ببناية تتكون من 3 طوابق بتعاونية الياسمين بحي المنظر الجميل بلدية القبة بالجزائر العاصمة دون تسجيل أي خسائر بشرية"، مبرزا أن عملية إخماد الحريق متواصلة لغاية اللحظة.

وتم تسخير للعملية 5 شاحنات إطفاء من بينها شاحنة ذات سلالم كهربائية لإخماد الحريق وتم إجلاء العائلات التي تقطن بالبناية لتفادي أية إصابات لقاطني العمارة.