أنقذت الحماية المدنية عائلة من موت محقق متكونة من رجل (33 سنة) وأم (29 سنة) وابنهما الرضيع ( 9 أشهر) ليلة الأربعاء إلى م الخميس، جراء استنشاقها غاز أحادي أوكسيد الكربون ببلدية أولاد هداج ،غرب بومرداس.

وأوضح الملازم الأول حسين بوشاشية رئيس خلية الاتصال بالحماية المدنية لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه تم إنقاذ العائلة التي تقطن بحي حوش المخفي شرق بلدية أولاد هداج، في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم بعد تدخل أعوان الحماية المدنية إثر الإبلاغ عن الحادث من طرف أحد جيران العائلة المعنية.

ونقل أفراد العائلة إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية بودواو المجاورة لتلقي الإسعافات الضرورة ويوجدون حاليا في حالة صحية مستقرة ودون خطر.