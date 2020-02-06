أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الخميس، في بيان لها أنه "لم يسجل أي حالة مشبوهة أو مؤكدة بفيروس كورونا بالجزائر".

وأوضحت الوزارة أن المواطنين الجزائريين والموريتانيين والليبيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها المرض "تم وضعهم في الحجر الصحي على مستوى فندق ومتابعة وضعيتهم الصحية من طرف فريق طبي متخصص يؤكد

"انعدام تام للأعراض المرتبطة بهذا المرض لديهم ".

كما يستفيد جميع هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من تدابير الحجر الصحي لمدة 14 يوما باستثناء المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية والطيارين الأربعة الذين تم إعفاؤهم من هذه التدابير نظرا لعدم التواصل الكلي بينهم وبين المرحلين خلال الطيران خلافا لموظفي الطيران المرافق الذين يخضعون لنفس نظام المراقبة التنظيمية لمدة 14 يوما، يضيف ذات المصدر.

وذكر البيان بأنه وإلى غاية اليوم الخميس 6 فبراير سجلت 28.333 حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بجمهورية الصين الشعبية و565 حالة وفاة.

كما صرحت 27 دولة عن حالات مؤكدة بها وتم تسجيل حالتي وفاة بكل من الفلبين وهونغ كونغ .