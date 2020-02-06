انتقدت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم الخميس، التعليمة الصادرة عن المفتش العام لوزارة العدل، أمس الأربعاء، التي رفضت بعض الأحكام القضائية، معتبرة تدخلا في عمل القضاة.

واعتبرت نقابة القضاة، في بيان لها أن هذا العمل تجاوزا خطيرا من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل لصلاحيتها، وتعد سافر على اختصاص الجھات القضائیة، التي وحدھا من لھا الحق في التعلیق على أحكام القضاء وتقويمھا".

وقالت النقابة، أن الإرسالية "تخالف مبدأ الفصل بین السلطات وھي تجاوز خطیر يعكس إصرار السلطة التنفیذية على التدخل في عمل السلطة القضائیة"، داعيا قضاة الجمھورية إلى رفض التبلیغ، لكونھا "مخالفة لمبادئ القانون".



وطالبت النقابة وزارة العدل بـ "سحب التعليمة فورا" وبتقديم اعتذار رسمي لقضاة الجمھورية.



وتضمنت مذكرة عمل المفتش العام لوزارة العدل، والمؤرخة يوم أمس أن "المفتشیة العامة لتتأسف أسفا شديدا من وصول نماذج أحكام قضائیة لا أساس قانوني لھا"، مذكرة خلالھا أن مھمة القاضي ھي إصدار الأحكام باسم الشعب الجزائري، الذي لا يقبل بأي حال من الأحوال أن تصدر أحكامه المخالفة للقانون.