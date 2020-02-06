أقدم صباح اليوم المئات من تلاميذ مدرسة بطاهر عبد القادر بحي سميطال ببلدية بن داود بولاية غليزان رفقة أولياء أولياءهم على قطع الطريق المحاذي لذات المؤسسة التربوية مستعملين الحجارة. منددين بالوضعية التي آلت إليها حجرات التدريس والانتشار المقلق للجرذان التي تحولت إلى خطر يهددهم يوميا.

وردد التلاميذ المقاطعين للدراسة جملة من الشعارات التي تصب عن الكارثة التي تطبع حياتهم اليومية بهذه المؤسسات، وقالوا بأن أكبر خطر بترصدهم ظهور عدد كبير من الجرذان بالساحة وهو ما بات يهددهم، حيث أصبح يتملكهم الخوف حين ذهابهم إلى دورة المياه.

ومن جهة أخرى هدد أولياء التلاميذ الذين تجمعوا برصيف المدرسة بمواصلة مقاطعة أبنائهم للدراسة إلى غاية تعيين منظفات يقم بالتنظيف.