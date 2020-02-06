تلقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية، والتى عرضت الجزائر استضافتها هذا العام، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وأضافت نفس المصادر أن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد استقبل في هذا الإطار سفير الجزائر بالقاهرة الذي حمل الرسالة الموجهة من وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم إلى الأمين العام، والتي عرض فيها كذلك لأهمية الزيارة في الإعداد للقمة العربية المقبلة في ظل التحديات الكبري التي تواجه العالم العربي حالياً.

وقال السفير حسام زكي إنه من المنتظر أن تتم زيارة الأمين العام إلى الجزائر في أقرب فرصة ممكنة.