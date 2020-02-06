بدأ الدولي الجزائري هشام بوداوي يجد معالمه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد تألقه في المباريات الأخيرة لنادي نيس.

بعد أن قضى تقريبا كل مقابلات ناديه في مرحلة الذهاب على كرسي الاحتياط، تمكن ابن مدينة بشار من لفت انتباه مدربه باتريك فييرا في المدة الأخيرة ما جعله قطعة أساسية مسجلا هدفين أحدهما في البطولة والآخر في الكأس.

كما تألق بوداوي بشكل لافت ضد ليون في البطولة الأحد الماضي، بتحركاته في وسط الميدان مساهما في فوز فريقه بعد تقديمه لتمريرة حاسمة لزميله الدنماركي دولبارق.

وقال فييرا بعد تلك المقابلة "هشام بوداوي لا يضع حسابات، كان مميزا اليوم، أنا متفاجئ من ذكائه التكتيكي وما يقدمه لنا من إضافة حاليا".

وواصل صاحب 20 عاما تقديم عروضه المميزة بتقديمه تمريرة حاسمة أخرى خلال اللقاء الذي جمع فريقه بـ"ريمس" في "الليغ 1" أمس الأربعاء، حيث اختاره جمهور نيس كأفضل لاعب في المقابلة في تصويت على الموقع الرسمي للنادي.

تألق بوداوي لفت انتباه العديد من النقاد الرياضيين في فرنسا الذين توقعوا أن يسير ابن بشار على خطى زميله السابق في أكاديمية بارادو يوسف عطال الذي بات نجم النادي الفرنسي ومطلوبا من عدة أندية أوروبية قوية.