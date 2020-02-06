قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، غداة تبرئته في مجلس الشيوخ، أنه مر بـ "محنة فظيعة" خلال المحاكمة التي كانت تهدف إلى عزله وقال أنها دبرت من بعض الأشخاص غير "الشرفاء والفاسدين".

وتابع في أول تعليق بعد تصويت البارحة "لقد فعلوا كل ما بوسعهم لتدميرنا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا ضرراً كبيراً بأمتنا".

وتابع "يعرف الديمقراطيون إن ما يفعلونه سيء لكنهم يضعون مصالحهم قبل مصلحة بلدنا العظيم"، لكن مجلس الشيوخ ، حيث يملك الحزب الجمهورية الأغلبية، "تحلى بالحكمة والصرامة الأخلاقية وبالقوة اللازمة للقيام بما يدرك أنه منصف".

وأضاف ترامب "لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم لتبرير أعمالهم السيئة" في إشارة إلى تمزيق رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء خطابه بعد أن تفادى مصافحتها.

وقال "كثير من الناس جرحوا ولا يمكن أن نسمح بذلك وهذا ما سأتحدث عنه لاحقا في البيت الأبيض".