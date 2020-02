BBC كيرك دوغلاس لعب دور سبارتاكوس في الفيلم الشهير بنفس الاسم عام 1960

توفى الممثل الأمريكي كيرك دوغلاس، بطل الفيلم الشهير سبارتاكوس، عن عمر يناهز الـ103 أعوام، بعد مسيرة فنية استمرت 60 عاما.

اشتهر دوغلاس بأعماله السينمائية والمسرحية، وشارك في العديد من الأفلام المميزة ولعب أدورا هامة أبرزها الملحمة الكلاسيكية سبارتاكوس Spartacus عام 1960، واشتهر بهذا الاسم أيضا.

ُولد دوغلاس في نيويورك عام 1916 لمهاجرين يهوديين من بيلاروسيا، وبرز خلال العصر الذهبي في هوليوود، وترشح للأوسكار ثلاث مرات بدأت عام 1949 عن تجسيد قصة ملاكم في فيلم بعنوان البطل Champion.

كما ترشح للأوسكار للمرة الثانية عن فيلم The Bad and the Beautiful (1952)، وفيلم Lust for Life (1956). وفي النهاية حصل على الجائزة الفخرية في عام 1996 تقديرا لخمسين عاما في هذا المجال.

كما أنه أيضا والد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مايكل دوغلاس، والذي أعلن وفاة والده يوم الثلاثاء.

Getty Images دوغلاس ترشح للأوسكار ثلاث مرات وفاز بالأوسكار الفخرية عام 1996

وقال مايكل في بيان: " ببالغ الحزن أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم".

وأضاف "كان أسطورة للعالم، وممثل من العصر الذهبي للأفلام ... ولكن بالنسبة لي وإخوتي جويل وبيتر كان ببساطة أب".

وتابع البيان مايكل "اسمحوا لي أن أنهي البيان بالكلمات التي أخبرته بها في عيد ميلاده الأخير والتي ستظل دائما صادقة. أبي - أحبك كثيرا وأنا فخور جدا بأن أكون ابنك".

شارك كيرك دوغلاس في أعمال فنية كثيرة، فقد لعب أدوارا في حوالي 90 فيلما، خلال 60 عاما بدأت من أربعينيات القرن العشرين وحتى عام 2000.

ربما هو معروف باسم سبارتاكوس، وهو فيلم ستانلي كوبريك الذي فاز بأربعة جوائز أوسكار وكان يحظى بشعبية كبيرة بعبارته الشهيرة في الفيلم "أنا سبارتاكوس".