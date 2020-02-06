فاز نادي بارادو، اليوم الخميس، على اتحاد بسكرة بهدفين مقابل صفر في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب عمر حمادي في إطار الجولة 16 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وسجل ثنائية النادي العاصمي اللاعب يسري في الدقيقتين 54 و70.

بعد هذه النتيجة، يرتقي نادي بارادو إلى المركز العاشر برصيد 21 نقطة، فيما يبقى "البساكرة" في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 32 16

2. مولودية الجزائر 27 16

3. شبيبة القبائل 27 16

--. اتحاد الجزائر 24 16

5. شباب قسنطينة 23 16

--.مولودية وهران 23 16

--.وفاق سطيف 23 16

8. اتحاد بلعباس 22 16

--.جمعية عين مليلة 22 16

10. نادي بارادو 21 16

11. شبيبة الساورة 20 16

12. أهلي برج بوعريريج 19 16

13. أولمبي الشلف 18 16

14. نجم مقرة 17 16

15. نصر حسين داي 15 16

16. اتحاد بسكرة 14 16.