أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تعليمات إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالشروع فورا في الدراسات الضرورية لتسجيل مشروع إنشاء مركز استشفائي ضد السرطان في ولاية الجلفة، وأمر بأن يشرع في إنجاز هذا المركز قبل نهاية السنة الجارية.

وجاءت تعليمات الرئيس استجابة لمطلب سكان الولاية للحد من معاناة مرضى السرطان الذين يضطرون للتنقل إلى ولايات أخرى لتلقي العلاج ويتم نقلهم غالبا إلى مستشفى فرانس فانون بولاية البليدة.

وحسب إحصائيات قدمتها إحدى جمعيات مساعدة مرضى السرطان بولاية الجلفة، التي تعنى بضمان النقل والإيواء وخدمات أخرى لفائدة المرضى، فقد تم سنة 2019 ضمان نقل 1902 شخص منهم 743 مريضة مرفوقين بـ523 شخصا من ذويهم إلى مستشفى فرانس فانون بالبليدة عبر 190 رحلة.