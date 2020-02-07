أعلنت مديرية توزيع الكهرباء لبولوغين التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز (فرع سونلغاز) ، عن عدة انقطاعات في التزويد بالكهرباء مبرمجة من 10 إلى 16 فبراير ببلديتي بوزريعة وأولاد فايت (غرب الجزائر) بسبب أشغال صيانة المحطات الكهربائية.

وجاء في بيان للشركة أن عملية التموين بالكهرباء ستعرف انقطاعا يوم الإثنين 10 فبراير من الساعة التاسعة صباحا (09:00 ) إلى الساعة الرابعة عصرا (16:00) ببوزريعة بأحياء القرية 2 والمقام الجميل وجمعية الأمل و 2 شارع محمد إقبال و الخطوط الجوية الفرنسية و تجزئة باشوليي.

و حسب ذات المصدر فإن البلدية ستعرف انقطاعا آخر في الكهرباء يوم الثلاثاء 11 فبراير من الساعة التاسعة صباحا (09:00) إلى الساعة الرابعة عصرا (16:00) على مستوى المركز التجاري و حي علي رملي.

وببلدية أولاد فايت سيسجل اضطراب في التزويد بالكهرباء يوم الثلاثاء 11 فبراير من الساعة التاسعة صباحا (09:00) إلى الساعة الرابعة عصرا ( 16:00) على مستوى طريق بوشاوي وقرية واست و بلدية أولاد فايت. من المقرر أيضا تسجيل انقطاع في الكهرباء يوم الأربعاء 12 فبراير من الساعة التاسعة (09:00) إلى الساعة الرابعة عصرا (16:00) على مستوى تعاونية السعادة وحي كناب الواقعين بنفس البلدية.

و من المنتظر تسجيل انقطاع آخر في التيار الكهربائي يوم الخميس 13 فبراير على مستوى إقامة الزيتون 72 مسكن و تعاونيتي المرجان و المرسى من الساعة التاسعة صباحا (09:00) إلى الساعة الرابعة عصرا (16:00 ). وأضاف البيان أن حي 103 مسكن و شارع مدرسة بوبصيلة و تعاونية الأطباء ستعرف انقطاعا في الكهرباء يوم الأحد 16 فبراير من الساعة (09:00 ) صباحا إلى الرابعة عصرا (16:00). و تضع مديرية توزيع الكهرباء لبولوغين الرقم 3303 تحت تصرف زبائنها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.