* توافد المواطنين بالبويرة تحسبا لإنطلاق المسيرة.

* خالتي باية :"وصيتي لكم..لا تتوقفوا عن حراككم"

* بداية تجمع للمتظاهرين في سيدي بلعباس تحسبا لمسيرة الجمعة الـ51 من الحراك.

* المتظاهرون في شارع خليفة بوخالفة.

* المتظاهرون يشرعون في التجمع بشارع محمد بلوزداد، تحسبا لانطلاق مسيرة الجمعة الـ 51 من الحراك.

الحراك الشعبي في جمعته الـ 51، من غير المعتاد أن ينطلق الحراك في بعض أحياء العاصمة، خارج شارع ديدوش مراد الذي يعرف انتشارا أمنيا مكثفا.