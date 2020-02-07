حظرت شرطة باريس اليوم الجمعة مظاهرة يعتزم محتجو "السترات الصفر" تنظيمها في وسط العاصمة الفرنسية باريس يوم غد السبت.

وقالت شرطة العاصمة في بيان أن "المظاهرة المزمع تنظيمها غدا يمكن أن تتسبب في اضطراب في الشوارع في الوقت الذي يعتزم فيه المحتجون المشاركة في مسيرة بالقرب من مؤسسات عامة ومناطق سياحة وتسوق، معلنة أنها لن تسمح بخروج هذه المظاهرة".

وأهابت بالمحتجين التقيد بالقانون والالتزام بفحوى البيان خشية تعرض المشاركين للاعتقال والتعرض للتتبعات القانونية لخرقهم للقوانين.

يشار إلى أنه منذ بدء احتجاجات حركة "السترات الصفر" في نوفمبر عام 2018 تحول كثير من المظاهرات إلى عنف واشتباكات مع الشرطة.