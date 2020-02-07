أثارت وفاة الطبيب الصيني الذي حاول التحذير من تفشّي فيروس كورونا، موجة غير مسبوقة من الغضب الشعبي والحزن في الصين.

وتوفي لي وينليانغ جرّاء إصابته بفيروس كورونا الذي انتقل إليه بينما كان يعالج المرضى في المستشفى المركزي بمدينة ووهان الصينية، مركز انتشار الفيروس.

وكان وينليانغ قد بعث رسالة في ديسمبر/كانون الأول المنصرم إلى زملائه العاملين في المجال الطبي محذرا من فيروس كان يظنه فيروس "سارس".

لكن الشرطة وجهت إليه تعليمات بـ "التوقف عن نشر تعليقات كاذبة" وخضع للتحقيق في تهمة "بث شائعات".

وقوبل خبر وفاة وينليانغ بسيل جارف من الحزن على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" - لكن ذلك الحزن سرعان ما تحوّل إلى غضب.

وتواجه الحكومة الصينية اتهامات بالتهوين من خطورة الفيروس ومحاولة التكتيم على تفشّيه.

وأججت وفاة الطبيب وينليانغ هذه الاتهامات وأشعلت الحديث عن غياب حرية التعبير في الصين.

وقالت هيئة مكافحة الفساد في الصين إنها ستفتح تحقيقا في عدد من القضايا "بينها قضية الطبيب وينليانغ".

وكانت الحكومة الصينية اعترفت في وقت سابق بوجود "أوجه قصورٍ" في تعاطيها مع الفيروس، الذي قتل حتى الآن 636 شخصا وأصاب 31,161 في أرجاء الصين.

وبحسب موقع إخباري محلي، فإن زوجة وينليانغ ستضع مولودها في يونيو/حزيران.

ماذا كان رد فعل الجماهير الصينية؟

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بالغضب من الحكومة بقدرٍ لم تشهد البلاد مثيلا له في السنوات الأخيرة.

وتصدّر وسم "حكومة ووهان تدين لدكتور لي وينليانغ بالاعتذار" ووسم "نريد حرية التعبير".

إلا أن هذين الوسمين سرعان ما خضعا للرقابة. وعندما أجرت بي بي سي بحثا على موقع "ويبو" اليوم الجمعة، كانت مئات الآلاف من التعليقات قد حُذفتْ، ولم يتبقَّ منها سوى عدد قليل.

وكتب أحدهم معلّقا على موقع ويبو: "لسنا بصدد موت شخص أبلغ عن مخالفات. إننا نتحدث عن بطل".

واتجه العديد من المعلقين إلى هاشتاج "هل تستطيع تدبّر الأمر، هل هذا مفهوم؟" - في إشارة إلى الرسالة التي أمرت الشرطة وينليانغ بالتوقيع عليها لدى اتهامه بـ "الإخلال بالنظام العام".

ولا يظهر اسم "وينليانغ" بشكل مباشر في التعليقات، لكن ما يظهر هو الغضب المتزايد وعدم الثقة في الحكومة.

وقال أحدهم معلقا على موقع ويبو: "لا تنسوا ما تشعرون به الآن. لا تنسوا هذا الغضب. يجب ألا ندع ذلك يتكرر".

وقال آخر: "ستُعامَل الحقيقة دوما على اعتبار أنها شائعة. إلى متى ستكذبون؟ ماذا بجعبتكم غير ذلك لإخفائه؟"

وقال ثالث: "إذا أغضبكم ما تشهدون، فانهضوا. يا شباب هذا الجيل، أنتم قوة التغيير".

كيف أُعلنت الوفاة؟

لحظة وفاة الطبيب وينليانغ على وجه الدقة يحطيها الغموض؛ لكن المرة الأولى التي أعلنت فيها نوافذ إعلامية حكومية وفاته كانت يوم أمس الخميس في تمام 13:30 غرينتش.

لكن إحدى تلك النوافذ التي أعلنت وفاته عادت وقالت إن وينليانغ وُضع على أجهزة لدعم الحياة من خارج الجسم، ساعدت في استمرار النبض.

وقال صحفيون وأطباء مطلعين إن مسؤولين حكوميين تدخلوا وأصدروا تعليمات إلى وسائل الإعلام الرسمية بتغيير أقوالها والقول بدلا من ذلك إن الطبيب وينليانغ لا يزال يخضع للعلاج.

لكن في وقت مبكر من اليوم الجمعة، أفادت تقارير بأن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ وينليانغ وأنه وافته المنية في تمام 02:58 صباحا.

ماذا فعل وينليانغ؟

في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، بعث طبيب العيون وينليانغ رسالة إلى زملائه خلال دردشة جماعية على إحدى وسائل التواصل الصينية، محذرا إياهم من تفشي الفيروس، وناصحا لهم بارتداء ألبسة واقية لتفادي العدوى.

ما لم يكن يعلمه وينليانغ حينها هو أن المرض الذي كان يتحدث عنه هو فيروس كورونا.

وكان وينليانغ يعمل في مركز تفشّي الفيروس في ديسمبر/كانون الأول عندما لاحظ إصابة سبع حالات ظنّها للوهلة الأولى مصابة بفيروس "سارس" - الذي تفشى كوباء عالمي عام 2003.

وبعد أربعة أيام زاره مسؤولون من مكتب الأمن العام وطالبوه بالتوقيع على خطاب نصّ على اتهامه "بالإدلاء بتعليقات غير صحيحة" ترتب عليها "إخلالا جسيما بالنظام العام".

ونشر وينليانغ قصته على موقع "ويبو"، ووصف فيها كيف داهمه السعال في العاشر من يناير/كانون الثاني، قبل أن يُصاب بالحمى ويُنقل إلى المستشفى حيث شُخّص بالإصابة بفيروس كورونا في الـ 30 من يناير/كانون الثاني.

ما الوضع في الصين وحول العالم؟

أخبر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، صباح اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين "واثقة تماما وقادرة على هزيمة الوباء".

واتخذت الصين المزيد من التدابير الصارمة في محاولة للسيطرة على تفشّي الفيروس.

وحظرت العاصمة بكين إقامة مآدب جماعية في الحفلات كأعياد الميلاد وغيرها. ووضعت مدنٌ صينية أخرى قيودا على عدد أفراد الأسرة المسموح لهم بالخروج من المنزل يوميا.

وثمة تقارير عن حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في نحو 25 دولة. وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس حتى الآن خارج الصين - إحداها في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين.