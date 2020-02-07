بالصور: زفاف جماعي قرب سول يتحدى الخوف من فيروس كورونا

BBC
7 فبراير 2020 ()
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بعض الأزواج في حفل زفاف جماعي نظمته كنيسة التوحيد في غابيونغ في كوريا الجنوبية
Reuters

شارك الآلاف في حفل زفاف جماعي أقامه اتحاد الأسرة من أجل السلام والتوحيد العالمي، المعروف أيضاً باسم كنيسة التوحيد، في كوريا الجنوبية.

وأقيم الحفل في مركز تشونغشيم للسلام العالمي في غابيونغ بالقرب من العاصمة سول على الرغم من المخاوف من أن هذا الحدث قد يساعد في تفشي فيروس كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان في الصين.

وأكدت كوريا الجنوبية وجود 24 حالة كورونا على أراضيها كان آخرها مواطن كوري جنوبي تمّ إجلاؤه من ووهان الأسبوع الماضي.

عروس ترتدي قناعاً للحماية من فيروس كورونا الجديد، تشارك في حفل زفاف جماعي أقامته الكنيسة الموحدة في مركز تشونغشيم للسلام العالمي في غابيونغ، كوريا الجنوبية.
Reuters

بعض الأزواج ارتدوا الأقنعة خلال الحفل، لكن لم يرَ جميعهم ضرورة ارتداء قناع كإجراء وقائي.

العروس تأخذ صورة شخصية "سيلفي" في حفل زفاف جماعي نظمته كنيسة التوحيد في كوريا الجنوبية.
AFP

حوالى 6 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة تزوّجوا خلال هذا الحفل. وتقوم كنيسة التوحيد منذ ستينيات القرن الماضي بهذا النوع من الحفلات.

يتم فحص الحاضرين باستخدام موازين الحرارة في حفل زفاف جماعي نظمته كنيسة التوحيد في كوريا الجنوبية.
Getty Images

وتمّ فحص المشاركين لاكتشاف أي أعراض ممكنة لفيروس كورونا. وتمّ إلغاء حفلات كبيرة أخرى في كوريا الجنوبية. ومنعت الكنيسة أزواج من الصين من المشاركة.

الأزواج وهم يستعدون لعروضهم في حفل زفاف جماعي تنظمه كنيسة التوحيد في غابيونغ
AFP
الأزواج وهم يستعدون لعروضهم في حفل زفاف جماعي تنظمه كنيسة التوحيد في غابيونغ
AFP
بعض الأزواج في حفل زفاف جماعي نظمته كنيسة التوحيد في غابيونغ
Getty Images

وقامت كنيسة التوحيد بتوزيع أقنعة الوجه على الحشد الذي بلغ عدده 30 ألف شخص، ولكن لم يقم الجميع بارتدائهم.

لحظة خاصة بين زوجين يرتديان قناعين خلال حفل زفاف جماعي نظمته كنيسة التوحيد في غابيونغ
AFP
زوجان يرتديان قناعان واقيان يشاركان في حفل زفاف جماعي نظمته كنيسة التوحيد في غابيونغ
AFP
الأزواج يتبادلون خواتم الزواج في حفل زفاف جماعي نظمته كنيسة التوحيد في غابيونغ
AFP
الأزواج يحتفلون في حفل زفاف جماعي نظمته كنيسة التوحيد في غابيونغ
AFP
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بالصور: زفاف جماعي قرب سول يتحدى الخوف من فيروس كورونا
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