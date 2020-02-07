اهتزت قرية عين خروبة ببلدية هواري بومدين بڨالمة ، مقتبل ليلة اليوم الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة نفذها معلم متقاعد بسلاح ناري، في حق شخص يبلغ نحو أربعين سنة، فيما أُصاب شخصين اثنين آخرين بجروح، خلال الحادثة نفسها بجروح .



وبحسب مصادر متطابقة من عين المكان ، فإنّ جريمة القتل تكون قد وقعت بعد خلاف على أرض بالمنطقة ضاحية زاوية بوشلاغم عند مدخل القرية، تطوّر إلى شجار بين المتهم ، وبين أحد أفراد العائلة الذي أقبل عليه بمجموعة من الأشخاص مدججين بأسلحة بيضاء، ما اضطرّ المتهم لأخذ سلاح صيد وصموده في وجه مجموعة الأفراد التي هاجمته، حيث أزهق روح الضحية "ز.رضوان"39 سنة، فيما يكون حسب بعض المصادر قد أصاب شخصين اثنين آخرين بجروح.



وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية مُرفقة بالجهات الأمنية المختصة إقليميا، لنقل جثة الضحية إلى نقطة الاستعجالات بدائرة عين حساينية، ومنها حوّلت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي للقيام بالإجراءات القانوينة، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات المصالح المختصة التي باشرت التحقيق في أسباب الجريمة.

