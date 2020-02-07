اهتزت قرية عين خروبة ببلدية هواري بومدين بڨالمة ، مقتبل ليلة اليوم الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة نفذها معلم متقاعد بسلاح ناري ، في حق شخص يبلغ نحو أربعين سنة، فيما أُصاب شخصين اثنين آخرين بجروح ،خلال الحادثة نفسها بجروح .



وبحسب مصادر متطابقة من عين المكان ، فإنّ جريمة القتل تكون قد وقعت بعد خلاف على أرض بالمنطقة ضاحية زاوية بوشلاغم عند مدخل القرية، تطوّر إلى شجار بين المتهم ، وبين أحد أفراد العائلة الذي أقبل عليه بمجموعة من الأشخاص مدججين بأسلحة بيضاء، ،ما اضطرّ المتهم لأخذ سلاح صيد وصموده في وجه مجموعة الأفراد التي هاجمته ، حيث أزهق روح الضحية " ز.رضوان"39 سنة ، فيما يكون حسب بعض المصادر قد أصاب شخصين اثنين آخرين بجروح.



وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية مُرفقة بالجهات الأمنية المختصة إقليميا ، بنقل جثة الضحية إلى نقطة الاستعجالات بدائرة عين حساينية ، ومنها حوّلت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي للقيام بالإجراءات القانوينة ، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات المصالح المختصة التي باشرت التحقيق في أسباب الجريمة.

