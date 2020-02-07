ڨالمة : جريمة قتل بسلاح ناري

مجتمع
7 فبراير 2020 () - إ.غمري
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 اهتزت قرية عين خروبة ببلدية هواري بومدين بڨالمة ، مقتبل ليلة اليوم الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة نفذها معلم متقاعد بسلاح ناري ، في حق شخص يبلغ نحو أربعين سنة، فيما أُصاب شخصين اثنين آخرين  بجروح ،خلال الحادثة نفسها بجروح .

  وبحسب مصادر متطابقة من عين المكان ، فإنّ جريمة القتل تكون قد وقعت بعد خلاف على أرض بالمنطقة ضاحية زاوية بوشلاغم عند مدخل القرية، تطوّر إلى شجار بين المتهم ، وبين أحد أفراد العائلة الذي أقبل عليه بمجموعة من الأشخاص مدججين بأسلحة بيضاء، ،ما اضطرّ المتهم لأخذ سلاح صيد وصموده في وجه مجموعة الأفراد التي هاجمته ، حيث أزهق روح الضحية " ز.رضوان"39 سنة ، فيما يكون حسب بعض المصادر قد أصاب شخصين اثنين آخرين بجروح.

  وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية مُرفقة بالجهات الأمنية المختصة إقليميا ، بنقل جثة الضحية إلى نقطة الاستعجالات بدائرة عين حساينية ، ومنها حوّلت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي للقيام بالإجراءات القانوينة ، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات المصالح المختصة التي باشرت التحقيق في أسباب الجريمة.
                                    

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