بث خبر نزول مصالح مركزية مشرفة على تسيير العقار المخصص للاستثمار في تبسة الرعب في أوساط وجوه مافيا الاستثمار الوهمي التي تحصلت على مئات الهكتارات دون أن تحفر حتى أساسات المشاريع المقترحة، سيما بعض المنتخبين المقيمين بتبسة والجزائر العاصمة الذين تحصلوا على مساحات بين 10000 متر مربع و50000 متر مربع بأسمائهم أو بأسماء أقارب لهم من الدرجة الأولى أو التمويه عن طريق تقديم ملف الاستفادة من العقار تحت تسميات شركات مختلفة. وينتظر الشارع التبسي إشهار القائمة الاسمية للمستثمرين حسب المشروع ومناصب الشغل المتوقع تحقيقها.