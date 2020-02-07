انتفضت قسمات حزب جبهة التحرير ببسكرة ضد القيادة المركزية في اجتماع عقد بقسمة بوشقرون، وحملوها مسؤولية التوجيه الخاطئ للقواعد النضالية واتخاذها قرارات فردية غير صائبة لم تخدم الحزب وأوصلته إلى وضعية لم يسبق أن عاشها من قبل. وحسب بيان القسمات، فإن هذه الوضعية غيبت الأفالان عن الساحة السياسية وجعلته على هامش الأحداث الوطنية، بعدما كان حزب جبهة التحرير الوطني في طليعة القوى السياسية التي تصنع مثل هذه الأحداث. وطالب أمناء القسمات بضرورة ذهاب القيادة الحالية للحزب ببسكرة وإعادة الشرعية القانونية لقيادة الحزب ومحاربة الإقصاء والتهميش ومحاربة المال الفاسد.