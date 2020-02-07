تحدث تقرير أعده صندوق النقد الدولي بأن دول الخليج العربي قد تجد ثرواتها المالية قد استنزفت بعد 15 عاما إذا لم تكثف من إصلاحاتها المالية. وعزا صندوق النقد الدولي هذا الاستنتاج المتشائم إلى ”انخفاض عائدات النفط والغاز”. يُشار إلى أن الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي الست يمثل أكثر من خُمس المعروض العالمي، فيما تقدر ثروته المالية الصافية بـ2 تريليون دولار. كما أن اقتصاديات دول الخليج كانت قد تأثرت بشدة نتيجة تراجع أسعار النفط عامي 2014 و2015. ويرى صندوق النقد الدولي أنه بالرغم من أن انخفاض أسعار النفط الخام ولَّد ضغطا على الحكومات للحصول على إيرادات غير نفطية، علاوة على إدخال إصلاحات مالية، إلا أن ”تأثير انخفاض إيرادات النفط والغاز لم يتم تعويضه بالكامل”. وتوصل صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أنه ”في الوضع المالي الحالي يمكن استنزاف الثروة المالية الحالية في المنطقة خلال 15 سنة المقبلة”.