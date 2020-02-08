توجه صباح اليوم السبت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى أديس أبابا على رأس وفد هام للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنطلق أشغالها غدا الأحد وتستمر يومين. وتبحث الدورة موضوع "إسكات السلاح : إيجاد الشروط الملائمة لتنمية إفريقيا"، كما يستمع رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء إلى عرض يقدمه رئيس الجمهورية حول "حالة الإرهاب في إفريقيا والوسائل الكفيلة بمكافحته بصفة أكثر فعالية"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. ومن المنتظر أن يشارك الرئيس تبون على هامش القمة في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي المخصص لبحث تطور الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي، والذي تعتبر الجزائر عضوا فيه. من جهة أخرى، يجري تبون على هامش هذه الدورة محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى من المدعوين للقمة، حسب المصدر.