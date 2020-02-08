قال تجار أوروبيون اليوم السبت إن الديوان الوطني للحبوب بالجزائر طرح مناقصة دولية لشراء قمح اللين، حسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

وطلبت المناقصة كمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر تشتري عادة في مناقصاتها أكثر بكثير من القيمة المطلوبة.

والموعد النهائي للمناقصة هو يوم الإثنين العاشر من فيفري، على أن تظل العروض سارية حتى الثلاثاء 11 فيفري الجاري.

والقمح مطلوب للشحن على فترتين من الدول الرئيسية الموردة، وهما من الأول من أفريل حتى 15 منه ومن 16 حتى 30 من نفس الشهر. وفي حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية يكون الشحن بين الأول والخامس عشر من مارس وبين 16 و31 من نفس الشهر.