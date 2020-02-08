سجلت الجزائر 49 ألف حالة جديدة بمرض السرطان، ومن المتوقع أن ترتفع مع حلول 2025 إلى 61 ألف حالة، حسب ما أفاد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، عبد الرحمان بن بوزيد.

وقال الوزير في كلمة له خلال افتتاح الملتقى الحادي عشر للسرطان بفندق الجزائر، اليوم السبت، أن أكثر أنواع السرطان انتشارا عند الرجال، سرطان القولون والرئة، أما عند النساء الثدي والرحم، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت 61 ملیار للأدوية العادية الخاصة بالسرطان ، مؤكدا عدم قدرة مصالحه استیراد الأدوية المعالجة للأورام السرطانیة نظرا لكلفتها الباهظة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بھا البلاد.

وأكد بن بوزيد أن مصالحه تغطي 48 ولاية من حیث المراكز المخصصة للسرطان بـ 77 وحدة، حیث تم توفیر إمكانیات تقنیة على مستوى مختلف مراكز العلاج، ودخول أربعة مراكز لعالج السرطان حیز الخدمة بكل من تیزي وزو، بشار وأدرار.