أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالمدية وخنشلة، فيما دمرت مفارز أخرى خمسة مخابئ للإرهابيين بعين الدفلى وسكيكدة وثلاث قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وتيارت.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت ، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفتيوم 07 فيفري 2020، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بالمدية وخنشلة، بينما كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي خمسة (05) مخابئ للإرهابيين بكل من عين الدفلى وسكيكدة، بالإضافة إلى كشف وتدمير ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وتيارت.

وفي سياق محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي سبعة (07) تجار مخدرات بوهران وتلمسان وعين الصفراء وبشار، وحجزت كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ(776) كلغ و(807)غ و(5588) قرص مهلوس ومركبتين(02) و(02) هاتفي نقال. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين مقل ، (12) شخصا وضبطت (43) مولدا كهربائيا و(32)مطرقة ضغط، ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بغرداية والوادي وتڤرت ، ثلاثة (03) أشخاص وحجزوا سيارة سياحية و(5174) وحدة من مختلف المشروبات.

وفي نفس الإطار، أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان وباتنة والعلمة وڤالمة وبرج بوعريريج، (06) أشخاص وحجزوا أربع (04) بنادق صيد، و(03) مركبات بالإضافة إلى (03) مناظير وكمية من الذخيرة، فيما تم حجز (9257) لترا من الوقود الموجه للتهريب، بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف ، كما تم توقيف (21) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران وتلمسان وتيارت وبسكرة وتندوف