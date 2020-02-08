أمهل أعضاء الجمعية العامة لمساهمي فريق شبيبة القبائل، رئيس النادي، شريف ملال 48 ساعة لتحضير جمعية عامة للفريق قد تؤدي إلى عزله من رئاسة النادي. جاء ذلك في اجتماع حضره 9 من أعضاء مجلس الإدارة.

الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، جاء عقب سلسلة النتائج الهزيلة التي ما فتئت الشبيبة تسجلها في هذه الآونة الأخيرة، حيث أثار الأمر حفيظة أنصار ومحبي الفريق ومعهم الأعضاء المساهمين، حيث حمّل الجميع رئيس النادي، شريف ملال، مسؤولية ما آل إليه الفريق، وقد قرر الأعضاء المساهمون منح مهلة 48 ساعة للفريق ملال لتحضير واستدعاء جمعية عامة استثنائية، وفي حال عدم رده على محضر الاجتماع الذي سيبلغ له عن طريق محضر قضائي، فإن الأعضاء المساهمون سيعقدون جمعية عامة في الفترة الممتدة ما بين 24 و27 فيفري الجاري دون العودة لرئيس النادي، حيث سيتم إنهاء مهام مجلس الإدارة الحالي.

وكان رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، قد أدلى بتصريحات نهاية الأسبوع، أكد فيها أن "لا أحد بإمكانه استدعاء الجمعية العامة واجتماع مجلس الإدارة إلا رئيس الفريق"، مشددا على أنه لا يزال في منصبه وسيواصل مهامه على رأس الفريق".