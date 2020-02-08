Reuters سرق الجندي عربة من معسكره

قتل جندي تايلاندي عددا من الأشخاص في مدينة "كورات" وضواحيها شمال شرقي العاصمة بانكوك، حسب الشرطة التايلاندية.

وأفادت مصادر الشرطة بـأن الجندي سرق عربة من معسكره قبل أن يبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي في المدينة المعروفة أيضا باسم "ناخون راتشاسيما".

ولا يزال الجندي طليقا.