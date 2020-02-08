وصف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم السبت مواصلة خرق الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا بـ"الفاضح" مؤكدا أن البلدان المشاركة في ذلك "تعمل على تزايد نشاطات الجماعات الإرهابية بالمنطقة".

وخلال ندوة صحفية عقدها في أديس أبابا قبيل انعقاد قمة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي حول الأزمتين في الساحل و ليبيا صرح غوتيريس يقول "نعيش بالفعل فضيحة ومن غير المقبول إطلاقا الاستمرار في عدم احترام الحظر حيث أننا نشهد تواجدا متزايدا للإرهابيين الأجانب في ليبيا".

في نفس السياق، أوضح غوتيريس يقول "يجب احترام الحظر" مؤكدا على وضع آليات من شأنها ضمان التطبيق الملموس لقرارات مجلس الأمن الأممي.

واسترسل قائلا "من الواضح" أن "الأزمة في ليبيا قد تفاقمت بشكل كبير من خلال تواجد مرتزقة أجانب وعتاد بعض البلدان وهذا خرق واضح لقرارات مجلس الأمن".

كما أكد غوتيريس أنه في حالة ليبيا "يجب استعادة سيادة القانون الدولي وتطبيق قرارات مجلس الأمن".