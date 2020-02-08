عرفت نتائج الجولة الـ17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت أغلبية مبارياتها اليوم السبت، تضييع الرائد، شباب بلوزداد، فرصة تعميق الفارق عن ملاحقيه، في حين، اقترب شباب قسنطينة من أصحاب المقدمة، بعد إطاحته بمضيفه اتحاد الجزائر، أما نصر حسين داي فيبدو أن أوضاعه لا تبشر بالخير اثر "انهياره" على أرضه أمام أولمبي الشلف بنتيجة عريضة.

وفي الوقت الذي كان الجميع يظن أن شباب بلوزداد حسم النقاط الثلاث لصالحه، تمكن نجم مقرة من تعديل النتيجة عن طريق لقجع في آخر نفس من اللقاء الذي انتهى بتعادل "مر" (1-1)، وهي النتيجة لا تخدم أي طرف، خصوصا "السياربي" الذي ضيع فرصة ثمينة للابتعاد بكرسي الريادة، فيما لا يزال النجم يصارع من أجل البقاء.

ويحوز أبناء "العقيبة" 33 نقطة في الصدارة، أما "المقاروة" فيتواجدون في الصف 14 بمجموع 18 نقطة وعن بعد ثلاث نقاط فقط من أول المهددين بالنزول.

وفي مباراة أخرى, عاد شباب قسنطينة بفوز هام قربه أكثر من ثلاثي المقدمة، بعدما أطاح بحامل اللقب، اتحاد الجزائر بنتيجة (3-1), في لقاء جرى دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على العاصميين.

وبفضل هذا الفوز المثير، يقفز "السنافر" إلى المركز الرابع بـ26 نقطة، أما الاتحاد فيتراجع إلى المرتبة الخامسة بـ24ن.

بالمقابل، انتهت القمة التي جمعت مولودية وهران بالضيف وفاق سطيف، بالتعادل (1-1)، حيث كان الـ"النسر السطايفي" هو السباق الى التهديف، لكن "الحمراوة" أدركوا التعادل عن طريق بوتيش.

ولا تساعد نتيجة التعادل أي طرف، حيث ضيع الفريقان فرصة "مزاحمة" أصحاب المقدمة، ليكتفيا باحتلال الصف الخامس معا رفقة اتحاد الجزائر بـ24 نقطة لكل منهما.

من جهة أخرى، انهار نصر حسين داي على أرضه وأمام جمهوره على يد الضيف أولمبي الشلف بـ(3-0)، وهي النتيجة تعكس مدى عمق الأزمة التي تعصف بالنادي العاصمي.

وتحتل "النصرية" الصف الـ15 وما قبل الاخير حاصدا 15 نقطة فقط منذ بداية الموسم، في حين يسمح هذا الفوز لـ"الشلفاوة" بالتنفس والابتعاد عن الخطر، متقدما إلى المرتبة الـ12مؤقتا رفقة نادي بارادو المنقوص من لقاء، رافعا رصيده إلى 21 نقطة وبفارق ست خطوات عن منطقة السقوط.

من جانبهما، استغل كل من أهلي برج بوعريريج وشبيبة الساورة فرصة استقبالهما لاتحاد بلعباس وجمعية عين مليلة، من أجل الفوز عليهما (2-0) و(2-1) على التوالي.

وسمحت هاتين النتيجتين للأهلي والشبيبة بالتقدم في الترتيب، حيث يحتل" البرايجية" المركز التاسع بـ22 نقطة ليلتحق باتحاد بلعباس وجمعية عين مليلة، أما الساورة فتتواجد في الصف الثامن بمجموع 23ن.

النتائج:

السبت:

نصر حسين داي - أولمبي الشلف 0 - 3

نجم مقرة - شباب بلوزداد 1 - 1

أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس 2 - 0

اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة 1 - 3

شبيبة الساورة - جمعية عين مليلة 2 - 1

مولودية وهران - وفاق سطيف 1 - 1

الأحد:

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (16:00).

مولودية الجزائر - نادي بارادو (تأجلت).

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 33 17

2. مولودية الجزائر 27 16

--.شبيبة القبائل 27 16

4. شباب قسنطينة 26 17

5. اتحاد الجزائر 24 17

--. مولودية وهران 24 17

--. وفاق سطيف 24 17

8. شبيبة الساورة 23 17

9. جمعية عين مليلة 22 17

--. اتحاد بلعباس 22 17

--. أهلي برج بوعريريج 22 17

12. نادي بارادو 21 16

--. أولمبي الشلف 21 17

14. نجم مقرة 18 17

15. نصر حسين داي 15 17

16. اتحاد بسكرة 14 16.